Son dakika haberi! AK Parti'li Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de yıl sonuna kadar ihalesi yapılacak yeni DSİ yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir- Mihalıççık Üçbaşlı Göleti'nin Eskişehir Valiliği kararıyla DSİ envanterine alındığını belirterek, bu göletin işletmesinin Üçbaşlı Sulama Kooperatifinde bulunduğunu bildirdi.

Sulama şebekesi açık kanal ve tersiyerlerden oluşan Üçbaşlı Göleti sulamasının kapalı borulu şebekeye dönüştürülmesi için 11 Kasım'da ihale yapılacağını ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Eskişehir- Mihalıççık Üçbaşlı Göleti Sulamas yapım işinin 2023 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Üçbaşlı köyünde bulunan 4 bin 300 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemiyle sulama yapılacak. Sulama projesinin tamamlanmasıyla dekar başına 3 bin lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 13 milyon lira katkı ve 430 kişiye de istihdam sağlanacak. Eskişehir-Mihalıççık Gürsöğüt Barajı Dümrek Sulaması işi toplulaştırma blok planlarına göre sulama projesi hazırlanmış durumda ve 17 Kasım'da ihalesi yapılacak. Yapım işinin 2024 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Dümrek ve Mahmutlar köyleri arazilerinin bulunduğu 6 bin 770 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemiyle sulama yapılacak. Sulama projesinin tamamlanmasıyla dekar başına 3 bin lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 20 milyon lira katkı ve 677 kişiye de istihdam sağlanacak."

Günay, Eskişehir- Odunpazarı Türkmentokat YAS Sulama Şebekesi işinde toplulaştırma ve tescil işlemlerinin tamamlandığını, sulama alanına uygun sulama projesinin hazırlandığını belirterek, söz konusu projenin 4 Kasım'da ihalesinin yapılacağına değindi.

"165 milyonluk yatırım ihalesi için hemşerilerim adına teşekkür ederim"

Eskişehir-Odunpazarı Türkmentokat YAS Sulama Şebekesi'nin yapım işinin 2023 yılı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini aktaran Günay, şöyle devam etti:

"Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkmentokat arazilerinin bulunduğu 8 bin 290 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemiyle sulama yapılacak. Sulama projesinin tamamlanmasıyla dekar başına 3 bin lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 25 milyon lira katkı ve 829 kişiye de istihdam sağlanacak. Şehrimize çok farklı alanlarda hükümetimiz yatırım yapmaya devam ediyor. Sahadaki ihtiyaçları yakından takip ediyoruz, ilgili bakanlarımıza aktarıyoruz. Kurumlarımız tarafından projelendirilip yatırıma dönüşüyor. Sonuçlar ortada, hiçbiri kağıt üzerinde kalmıyor. 165 milyonluk yatırım ihalesi için başta değerli Bakanımız Vahit Kirişçi, ilgili kurum müdürlerimiz ve emeği geçenlere hemşerilerim adına teşekkür ederim."