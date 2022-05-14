Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu - Son Dakika
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Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu

14.05.2022 14:51

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 2 köpek, belediye ekiplerince gömüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 2 köpek, belediye ekiplerince gömüldü.

Hacımehmetli Mahallesi Hıdırellez mevkindeki ormanlık alanda farklı noktalarda 2 ölü köpek gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Alanya İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri gitti.

Köpeklerin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp izine rastlamayan ekipler, zehirlenme ihtimaline karşı numune aldı.

Alanya Belediyesi ekiplerince köpekler, gömüldü.

Polis ekipleri, köpeklerin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu
Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu
Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu
Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu - Son Dakika
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