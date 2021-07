Son dakika haberi: Altınordu Belediyesi selin etkili olduğu Arhavi'deki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesine bağlı sokak hayvanları arama, kurtarma ve besleme ekibi, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinde sokak hayvanlarına yardım elini uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 kişilik ekip, Arhavi Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin de katılımıyla, selde mahsur kalan sokak hayvanlarının kurtarılmasını ve güvenli alanlara yerleştirilmesini sağladı.

Ekipler, selden olumsuz etkilenen ve şehirde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besledi.

Arhavi Belediyesine sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 1250 kilogram kedi ve köpek maması desteğinde de bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Arhavi ve bölgede yaşanan selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tören, Arhavi'de yaşanan üzücü afetin hemen ardından ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmamızla birçok can dostumuzun hayatının kurtarılmış olması, yaralarının sarılması bizim için önemli. Bundan önce de ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel, deprem gibi afetlerde ekiplerimizi ve kardeşlik elimizi o bölgelere ve şehirlere uzattık. Milletimizin her derdini derdimiz kabul ediyor, topyekun 83 milyon bir can anlayışıyla çalışıyoruz. Arhavi'de yaptığımız çalışma da umarım ve dilerim sokak hayvanları konusunda toplumda var olan farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlar."