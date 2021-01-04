Son dakika haberi... Altınova itfaiye personeli ilkyardımcı oldu

Son dakika haberler: Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personeli, aldıkları eğitim sonrası Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımcı Belgesi almaya hak kazandı.

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personeli, aldıkları eğitim sonrası Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımcı Belgesi almaya hak kazandı. Belgeler ilçe protokolü tarafından törenle dağıtıldı. İlkyardım yönetmeliği kapsamında düzenlenen ilkyardım eğitimi sonunda programı başarıyla tamamlayarak ilkyardımcı olmaya hak kazanan Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personeline Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımcı Belgesi verildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Personeli, aldıkları ilkyardım eğitimi sonrası girdikleri sınavı başarıyla geçerek ilkyardımcı oldu. İlkyardımcı olan itfaiye personeli, yangın, kaza gibi durumlarda ilk müdahalede bulunmasını sağlayan Sağlık Bakanlığı onaylı 3 yıl geçerli ilkyardım sertifikasını almaya hak kazandı. İtfaiye personeline belgeleri Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen törenle Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz tarafından verildi. - YALOVA

Son Dakika

Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu

2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu

Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı

Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek

ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları

Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu