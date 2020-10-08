Son dakika haberi: Ankara'da gecekondu yangınına vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti - Son Dakika

Ankara'da gecekondu yangınına vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde tek katlı evlerin olduğu bölgede 2 katlı gecekonduda yangın çıktı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken 2 katlı ev tamamen yandı. Mahalle sakinleri yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ İlçesi Kale Mahallesi'nde 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını, önce vatandaşlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için çatılara çıkarak bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. Daha sonra ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken yanarak küle dönen 2 katlı gecekondunun bitişiğindeki 5 kişinin yaşadığı ev boşaltıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.