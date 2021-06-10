Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.
Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Kocaoğlu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı - Son Dakika