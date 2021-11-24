Son dakika haberi: Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

BARIŞ Pınarı Harekat bölgesi Tel Abyad kentinde eğitim sırasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın haberi, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehadet haberi, Elmadağ ilçesindeki baba evine sağlık ekiplerince gelen askeri yetkililerce iletildi. Haberi alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 1 kız ve 1 erkek çocuk babası olan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesinin yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Şehit Binbaşı Yıldırım, Elmadağ'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.