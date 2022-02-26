Manavgat'ta fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, insan ticareti suçlarına yönelik gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki 19 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında bulunan 9 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve 1 otomatik tüfeğe el konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika