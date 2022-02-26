Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu

26.02.2022 21:58
Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manavgat'ta fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ta fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, insan ticareti suçlarına yönelik gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki 19 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında bulunan 9 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve 1 otomatik tüfeğe el konuldu.

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Son dakika haberi | Antalya'daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Antalya'daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika


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