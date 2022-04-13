Son dakika haberi: Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı

13.04.2022 18:42
Son dakika haberi: Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında operasyon yapılan hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Antalya'da kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında operasyon yapılan hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 5 adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı. 3 şahıs hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli işlem yapılıp, kahvehane olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek; bin 70 TL paraya, 3 deste oyun kağıdına ve 47 adet para yerine kullanılan poker puluna el konuldu. Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanarak 2 şahsa "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan ofis olarak kullanılan 1 adreste; kağıt peçeteye sarılı vaziyette bulunan esrar maddesi, bir adet uyuşturucu kullanmak amaçlı hazırlanmış pipet, yastık kılıfı içine saklanmış iki ayrı poşet içinde 165 gram metanfetamin tabir edilen madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 17 adet 7,65 minimetre fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ile bu tüfeğe 1 adet şarjör, 23 adet fişek ve 3 adet özel yapım bıçak temin edilip suç adresinde çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 6 şahıs yakalandı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 19:08:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement