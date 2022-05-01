Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor - Son Dakika

- Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor

STOCKHOLM - Aşırı sağcı Danimarka- İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stockholm'de bulunan Zayed bin Sultan Al Nahyan Camii diğer adıyla Stockholm Camii önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Polisin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

Paludan, Uppsala kentindeki Kvarngrdet semtinde bulunan Uppsala Camii önünde de Kur'an-ı Kerim yaktığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paludan, dün ise Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.