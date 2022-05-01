Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor

01.05.2022 19:34

- Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim yaktı.

- Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor

STOCKHOLM - Aşırı sağcı Danimarka- İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stockholm'de bulunan Zayed bin Sultan Al Nahyan Camii diğer adıyla Stockholm Camii önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Polisin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

Paludan, Uppsala kentindeki Kvarngrdet semtinde bulunan Uppsala Camii önünde de Kur'an-ı Kerim yaktığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paludan, dün ise Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor
Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor
Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor
Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor

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STOCKHOLM - Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı STOCKHOLM - Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı STOCKHOLM - Danimarkalı ırkçı siyasetçi İsveç'te bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı STOCKHOLM - Danimarkalı ırkçı siyasetçi İsveç'te bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor - Son Dakika


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