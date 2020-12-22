Atalay Filiz'in sahte belge davası; Dördüncü kez cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti yapılacak - Son Dakika

Atalay Filiz'in sahte belge davası; Dördüncü kez cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti yapılacak

22.12.2020 15:17
Atalay Filiz'in sahte belge davası; Dördüncü kez cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti yapılacak, System.String[]

Yüksel KOÇ / İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme, avukatın...

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme, avukatın talebi doğrultusunda Atalay Filiz'in akıl sağlığının tespiti için dördüncü kez rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Sanık Atalay Filiz de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada söz alan Atalay Filiz, "Birkaç tane sahte kimlik için 4 buçuk yıldır uğraşıyoruz. Nihayet bugün dava biteceği için hepimiz mutluyuz. Yeni savunma yapmayacağım. Eski savunmalarını tekrar ediyorum. Zaten avukatım burada, savunmayı yapacak" dedi.

Müvekkili için son olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden müvekkili için akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alındığını söyleyen Filiz'in avukatı Merve Uçanok, "Alınan raporda taleplerimizin ve delillerimizin hiçbirisi değerlendirilmemiş. Sadece Atalay ile bir kez görüşülerek ceza ehliyetinin bulunduğuna ilişkin rapor verilmiş. Biz bu nedenle Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan ceza ehliyetine ilişkin rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN DÖRDÜNCÜ KEZ RAPOR ALINACAKAtalay Filiz'in dosya ile birlikte mevcutlu olarak Adli Tıp Genel Kurulu'na sevkine karar veren mahkeme, sanığın müşahade altına alınmasını gerektirir bir durumunun olup olmadığının ve suç tarihinde cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitini istedi. Atalay Filiz'in cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde daha önce de raporlar alındığını hatırlatan mahkeme, daha önce alınmış bu raporların da dikkate alınarak sanık Filiz'in suç tarihinde cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesine dair rapor düzenlenerek mahkemeye gönderilmesini istedi. Dava eksiklerin giderilmesi için erteledi.

DAHA ÖNCE ÜÇ RAPOR ALINMIŞTIFatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra gözaltına alınarak yargılanmaya başlayan Atalay Filiz, firari olduğu dönemde başkalarına ait kimlikler kullandığı gerekçesi ile hakkında ayrıca bu dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atalay Filiz'in avukatlarının talebi üzerine, Filiz'in akıl sağlığının tespiti için üç ayrı hastaneden üç ayrı rapor alındı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen üç raporda da Atalay Filiz'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilmişti.

İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.


Ağırlaştırılmış Müebbet, Atalay Filiz, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atalay Filiz'in sahte belge davası; Dördüncü kez cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti yapılacak - Son Dakika


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