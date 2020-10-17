Son dakika haberleri... Atlı polisler, Atatürk Arboretumu'nda denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Atlı polisler, Atatürk Arboretumu'nda denetim yaptı
17.10.2020 14:19
Son dakika gelişmesine göre Atlı polis ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda güvenliğin sağlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Atlı polis ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda güvenliğin sağlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, arboretumda gezen vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istedi ve zaman zaman maske takmayan ziyaretçileri uyardı.
"Aybar" ve "Ödül" isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.
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