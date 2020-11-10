Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

10.11.2020 20:03
Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölü sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölü sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 915 artarak 83 bin 592'ye, ölenlerin sayısı 18 artışla 1930'a yükseldi.

Virüsten 1180 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 64 bin 826'ya ulaştı.

16 bin 836 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 7 Kasım'da 1174 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus'ta salgının başlangıcından bu yana 1038 vakayla en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 108 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1038 artarak 108 bin 300'e, ölü sayısı ise 5 artışla 1016'ya yükseldi.

15 bin 638 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 293 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 646 oldu.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 68 artarak 69 bin 95'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 141 artarak 66 bin 335 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 588 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 172 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 11 bin 417'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 84'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 763'e yükseldi.

Ülkede 570 kişinin tedavisi sürüyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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