Avukatın öldüğü sahte alkol soruşturması; Üç kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

Avukatın öldüğü sahte alkol soruşturması; Üç kişiye tutuklama talebi
14.10.2020 17:21
Yüksel KOÇ / KARTAL'da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümü, üç kişinin de zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi, "Olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yüksel KOÇ/ KARTAL'da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümü, üç kişinin de zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi, "Olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kartal'da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümü, üç kişinin de zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler Güngör G., Anıl O.İ. ve Yavuz O., savcılık sorgularının ardından, "Olası kastla kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
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