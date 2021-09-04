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Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı

04.09.2021 15:18
Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika habere göre Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Ortaklar Jandarma Karakolu ekipleri, gece devriye sırasında Magnesia Antik Kenti'ne tırın girdiğini fark etti.

Kepçe yüklü tırdan şüphelenen ekipler, biri sürücü 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından izinsiz kazı girişiminde bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Sürücüye 4 bin 102 lira ceza kesildi, tır 15 gün trafikten men edildi.

Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı

Germencik, Jandarma, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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