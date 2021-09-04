Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Ortaklar Jandarma Karakolu ekipleri, gece devriye sırasında Magnesia Antik Kenti'ne tırın girdiğini fark etti.
Kepçe yüklü tırdan şüphelenen ekipler, biri sürücü 3 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından izinsiz kazı girişiminde bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Sürücüye 4 bin 102 lira ceza kesildi, tır 15 gün trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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