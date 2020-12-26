Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan, Dilovalılar için bin 200 konut müjdesi - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli'nde hava kirliliği nedeniyle yaşam kalitesinin düşük olduğu Dilovası bölgesinde yaşayanlar için Tavşancıl'da bin 200 yeni konutun yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından Kocaeli'nde yapılan projelerle ilgili müjdeler verdi. Bu müjdelerden biri de sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe girmesi nedeniyle hava ve çevre kirliliğine bağlı kanser vakalarının çok sık görüldüğü Dilovası ilçesiyle ilgili oldu. Dilovası'nda sağlıksız ve hava kalitesi düşük bölgelerde yaşayanların, yapılması planlanan bin 200 yeni konut ile etaplar halinde Tavşancıl'daki yeni rezerv alana taşınacağını açıklaması ilçe sakinlerini mutlu etti. Dilovası'nda 43 yıldır yaşadığını söyleyen Yaşar Demir, yeni konut projelerine sevindiğini belirterek, " Çevre kirliliğinden rahatsız oluyoruz. Fabrikaların toz ve dumanı ile limandan gelen sesler yıllardan beri bizi çok rahatsız etti. Sanayinin ilçeye getirdiği kirliliğin sona ermesinden yanayız. Sadece son birkaç aydır rahatsız edici gaz yok" dedi. Yeni konutların nerede ve nasıl yapılacaklarını önemli bulduğunu söyleyen Yaşar Demir, "Yeni ve sağlıklı yaşam alanları her zaman bizi mutlu eder. Ayrıca ben 'nerede, nasıl rahat edebileceğim?' bu konu da önemli. Buradaki evimi alsınlar; oraya gideyim. Değerinde alınıp değerinde bir yer verilirse giderim" diye konuştu.