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Son dakika haberi | Bakan Selçuk: "Bu sene biraz zor geçti farkındayım" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Selçuk: "Bu sene biraz zor geçti farkındayım"

16.06.2021 13:11

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Selçuk: "Bu sene biraz zor geçti farkındayım" Elazığ'da online olarak öğrencilere tavsiyede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz" -"Hayal kurmaktan...

Bakan Selçuk: "Bu sene biraz zor geçti farkındayım"

Elazığ'da online olarak öğrencilere tavsiyede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz"

-"Hayal kurmaktan hiç vazgeçmemelisiniz"

-" Size 'Arkadaş' kitaplarının baskısı yapılıyor, hepinize bu kitaptan göndereceğiz"

ELAZIĞ - Okuma Bayramına kapsamında online olarak Elazığ'daki öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene biraz zor geçti farkındayım. Ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız" dedi.

Okuma Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online olarak Arıcak ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve idarecilerle buluştu. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Bakan Selçuk öğrencilere seslenerek tavsiyelerde bulundu.

Okulların her zaman açık olmadığı halde öğretmenlerin büyük gayreti ile öğrencilerin okur yazar hale geldiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün sizlerin bu başarısını kutlamak için buradayız. Okuma bayramı yapıyorsunuz. Bende sizin bu mutlu gününüzde yanınızda olmak istedim. Aileniz, öğretmeniniz, müdürleriniz ve burada hepimiz el ele verip, beraber çalışıyoruz. Sizin başarınız ve geleceğiniz için gayret gösteriyoruz. Siz mutlu olduğunuz da biz çok mutlu oluyoruz. Hep yüzünüz gülsün, mutlu olun ve oyunla coşkuyla hareket edin. Sizlerin her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendiğinizin farkındayız. Bizde size destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene biraz zor geçti farkındayım. Ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız. Tabi sizlerden beklentilerim var. Hayal kurmaktan hiç vazgeçmemelisiniz. Doğayı ve insanları tanımak, çevrenizde olup bitenlere karşı duyarlı olmak, çevrenizi kirletmemek, bu anlamda sizlerin bilinçli olduğunun farkındayım. Bu konuda daha çok gayret etmeniz yarar var diye düşünüyorum. Ertelemeyin, işinizi bugün yapın" diye konuştu.

"Her öğrenciye Arkadaş kitabı gönderilecek"

Kitap okumanın önemine değinen Bakan Selçuk, "Kitap okumak çok çok önemli. Size 'Arkadaş' kitaplarının baskısı yapılıyor. Hepinize bu kitaptan göndereceğiz. Yaz tatilinde bunları okuma fırsatınız olacak. Hepinizi eline ve evine bu kitaplardan gidecek. Okul müdürlerimiz bunu size ulaştırırlar. Sevgili çocuklar biliyoruz, oyun oynaması seviyorsunuz. Çok da iyi ediyorsunuz. Oyun oynamak benim de çocukken çok sevdiğim ve halada bu yaşımda bazı oyunlara devam ettiğim bir durum. Oyun oynamaktan asla vazgeçmeyin. Bu arada büyüklerinizle sohbet edin. Telefonla arayın hal hatır sorun. Bunlar çok önemli. Resim yapabilirsiniz, bir enstrüman öğrenmeye çalışabilirsiniz. O yüzden de hep kendinizi geliştirmeye çalışın. Sabırlı olmanız çok önemlidir. Sabırlı ve kararlı olursanız gerekten hayatta daha mutlu olursunuz. Biliyorum ki hepinizin öğretmenleri ve aileleri çok destek oluyor. Bizlerde sizin yanınızdayız. Sizin anne ve babalarınızın emeğinin farkındayız. Öğretmenlerinizin gösterdiği emeğin farkındayız. Bence çok şanslısınız. Böyle ilgili ve alakalı öğretmenler, anne ve balarla beraber olmak çok büyük bir şans. Sizin okuma yazmayı öğrenmiş olmanıza çok mutlu olduk. Hepinizi kutluyorum. Sizlerin gözleriniz deki pırıltıyı ve geleceğinizi çok önemsiyorum. Yardım sever olmanız, arkadaşlarınıza destek olmanız, hayvanları korunmanız, kitap okumanız çok çok önemli. Hiç yılmadan yolunuza devam edin. En önemlisi tekrar ediyorum, kitap okuyun. Burası çok önemli. Gelecek sene çok daha mutlu, mesut ve sağlıklı günlerde sizlerle buluşacağız"ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu ve hazırladıkları tiyatro gösterisini de sundu. Daha sonra Selçuk'un öğretmen ve yöneticilerle bir süre sohbet etmesinin ardından program sona erdi.

Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Bu sene biraz zor geçti farkındayım
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Bu sene biraz zor geçti farkındayım
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Bu sene biraz zor geçti farkındayım
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Bu sene biraz zor geçti farkındayım

Ziya Selçuk, oyunlar, Elazığ, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Selçuk: 'Bu sene biraz zor geçti farkındayım' - Son Dakika


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