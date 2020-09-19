Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak - Son Dakika

Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verileceğini belirterek okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylülde başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki 3 hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık" dedi.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Bakan Selçuk, okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı" ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak - Son Dakika

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