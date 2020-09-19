Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verileceğini belirterek okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylülde başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki 3 hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık" dedi.
DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Bakan Selçuk, okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı" ifadelerini kullandı.
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