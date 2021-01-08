Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik havadan denetlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Balıkesir'de trafik havadan denetlendi
08.01.2021 22:05
Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de jandarma ekipleri D 230-03 Kepsut-Dursunbey Karayolunda trafik akışını havadan helikopterle denetledi.
Balıkesir'de jandarma ekipleri D 230-03 Kepsut- Dursunbey Karayolunda trafik akışını havadan helikopterle denetledi. Jandarma Trafik ekipleri kural ihlali, yapan 24 araca 9 bin lira idari para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Balıkesir-Kepsut-Dursunbey (D-230-03) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" faaliyeti icra etti. Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 410 araç denetlenerek, 24 araca 9 bin 131 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR
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