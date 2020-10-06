Bartın Üniversitesi, makale puan sıralamasında 30 basamak yükseldi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi, University Ranking By Academic Performance (URAP) tarafından yayınlanan 2020-2021 Türkiye üniversiteleri verilerine göre makale puan sıralamasında 30 basamak yükselerek 39'uncu sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, 2009 yılından bu yana Türkiye'deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralıyor.

Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK'ün yayınladığı verileri kullanan URAP, 9 gösterge üzerinden üniversiteleri, geride bırakılan 5 yılı göz önünde bulundurarak değerlendiriyor.

URAP 2020-2021 akademik yılı performanslarının değerlendirildiği üniversiteler Türkiye sıralamasını açıkladı. Yayınlanan sonuçlara göre Bartın Üniversitesi, 166 üniversitenin değerlendirildiği makale puan sıralamasında 39'uncu oldu. Bir önceki yıla göre 30 basamak birden yükselen Bartın Üniversitesi, genel sıralamada 91'inci, devlet üniversiteleri genel sıralamasında ise 78'inci sıraya yükselme başarısı gösterdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir bir gelişimle adından bahsettiren bir üniversite olduklarını kaydederek, her günün bir öncekinden daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.

Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldıkları başarılarla yetkinliklerini ortaya koyduklarını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda URAP'da, SCImago ve Webometrics gibi bağımsız sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde her geçen gün yükseliş kaydediyoruz. URAP başta olmak üzere geride bırakılan 5 yıl değerlendirilerek sıralamaların yapıldığı kuruluşların göstergeleri dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda yükselişimizin daha da hızlanarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."