Son dakika haberi... Başkentte atıl tarım arazilerinde başlatılan tarımsal üretimde ilk hasat tamamlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının atıl durumdaki tarım arazilerinde başlattığı tarımsal üretim kapsamındaki ilk yıl hasat tamamlandı.

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmaya destek amacıyla Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında toplanan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

İlk olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar fiği tohumunun (yem bitkisi tohumu) hasadı yapan ekipler, ardından Gölbaşı Karaoğlan'da hasada başladı. Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlan'da 250 dönüm alana ekilen sivri biber, dolma biber ve salatalığı toplamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, bu yıl beklenenden fazla ürün almanın sevindirici olduğunu belirtti.

Sebze ve meyvelerin yanı sıra domates, salatalık, kabak, biber, kavun ve karpuz çeşitleri olduğunu aktaran Köremezli, salatalık ve biberde hasadın başladığını nohut hasadını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Öte yandan çiftçilere yönelik desteklerin devam ettiğine işaret eden Köremezli, Ankara'da bu yıl 5 milyon 827 bin sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.