Son dakika haberi: Batman'da bir gecede 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Batman'da bir gecede 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar kameralara yakalandı

02.03.2021 00:57
Son dakika haberi: Batman'da bir gecede 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar kameralara yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da aynı gün içerisinde 3 farklı iş yerine giren hırsızlar, ellerine geçirdikleri her şeyi çaldı.

Batman'da aynı gün içerisinde 3 farklı iş yerine giren hırsızlar, ellerine geçirdikleri her şeyi çaldı. İş yeri sahipleri artan hırsızlık olaylarına tepki gösterirken, zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı.

Merkez Kültür Mahallesi Mahatma Gandhi Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerini hedef seçen hırsızlar aynı gece 3 iş yerinde soygun gerçekleştirdi. Yüksek voltajlı elektrik kablosuna aldırış etmeyen hırsızlar kıraathanenin dışarda bulunan klima motorunu çaldı. Başka bir iş yerinde ise çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, dışarıdaki avizeleri söküp alarak kayıplara karıştı.

Bahçedeki klima motorunu da çaldılar

Lokanta işletmecisi Fırat Ağalday, sabaha karşı dükkanlarına giren hırsızların avizeleri çaldığını söyledi. Ağalday, "Mobese ve güvenlik kameraları olmasına rağmen hırsızlar bu duruma aldırış etmeden hırsızlık yapabiliyor. Hırsızlık olaylarına karşı bir çare bulunması lazım. Esnaf pandemi yüzünden zaten mağdur bir durumda. Aynı gün içerisinde sabah saatlerinde 3 iş yerine girdi hırsızlar. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Artık dükkanlarımızı kapatıp gidemiyoruz. Aklımız dükkanda acaba gitsek ne çalınmış ne olacak diye düşünüyoruz. Bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kıraathane işletmecisi Faysal Akbulut da, "Gece hırsızlar bahçeye girerek klima motorunu çaldı. Pandemiden dolayı kapalı olduğumuz için hırsızlar rahatça gelip gidiyorlar. Kamera görüntülerine yansımasına rağmen bir türlü hırsızlar bulunamıyor. 4 hırsız arabayı park ederek klima motorunu söküp alıp gidiyor. Yüksek gelirim elektrik olmasına rağmen elektriği kesip alıp getirmişler. Şikayetçi oldum kamera görüntülerini de verdim 2 ayrı noktada kamera görüntüsü var 2 mobese kamera önünden geçiyorlar. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Hırsızlık, MOBESE, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Batman'da bir gecede 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Survivor Aycan Yanaç'tan, Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama: Yarışmayı izlemiyorum Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti         
00:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu         
23:48
Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu         
22:26
Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor         
21:39
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi         
16:24
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı         
08:42
CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi         
07:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 01:24:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Batman'da bir gecede 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei