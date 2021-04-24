Son dakika haberi: Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı

Ligin 35. haftasında 2-2 sona eren MKE Ankaragücü maçının ilk dakikasında kazanılan penaltıdan yararlanamayan ve penaltı atışı esnasındaki tavırlarıyla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Georges-Kevin N'Koudou, Kayserispor karşılaşmasında attığı gollerle siyah-beyazlı takımın galibiyetinde kritik bir rol oynadı.

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor 'u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş , iki hafta aranın ardından kazandı.

Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir