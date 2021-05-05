Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı - Son Dakika

Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı

05.05.2021 15:22

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da Yasemin Tareen'en ormanlık alanda beslediği 7 yavru köpekten biri öldü, biri de kayboldu.

ANTALYA'da Yasemin Tareen'en ormanlık alanda beslediği 7 yavru köpekten biri öldü, biri de kayboldu. Duruma tepki gösteren Tareen, "Köpekleri büyük ihtimalle zehirlediler. Otopsiye gönderdim. Sonuç tahmin ettiğim gibi çıkarsa civardaki tüm evleri polis eşliğinde ziyaret edeceğim" dedi.

ABD'de yaşadıktan sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesine yerleşen Yasemin Tareen, her gün kilometrelerce yol kat edip Aksu ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yaklaşık 25 sokak hayvanının yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor. Bunu yaparken kimseden yardım almayan Tareen, önceki gün elleriyle beslediği 7 yavru köpekten birini ölü buldu. Birinin de de kayıp olduğunu söyleyen Tareen, köpeklerin zehirlediğinden şüphelendiğini belirtti.

Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu görünce, kendisini tamamen onların beslenmesi ve bakımına adadığını belirten Yasemin Tareen, "Lara bölgesinde oturmama rağmen hemen her gün 20 kilometre uzaktaki Aksu ilçesine giderek ormanlık alandaki hayvanları besliyorum. Burada beslediğim köpekle birlikte 7 de yavru vardı. Ben genellikle her gün gelirim. Geçen gün gelmemiştim ve köpekleri zehirlemişler. Yavruların birini ölü buldum. Biri de canlı veya ölü bulamadım. 5 yavru kaldı" dedi.TAREEN: BU BİR CİNAYET'

Tarım İl Müdürlüğü'nden ekiplerin geldiğini ve ölü köpeği götürdüklerini ifade eden Yasemin Tareen, "Otopsisi yapılacak. Zehirlenme ihtimali çok yüksek. Bu işin peşini bırakmayacağım. Otopsi raporu geldikten sonra bu bölgedeki evleri polis eşliğinde ziyaret edeceğim. Bu bir cinayettir. Hayvanlar mal değildir. Onlar da candır. Onların da yaşam hakkı var. Bu zehri kim attıysa ki onu bulsam da bulmasam da Allah onun cezasını verecektir. Bulursam yasalar karşısında hesap soracağım. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen hayvan yasasını yürürlüğe koyun" diye konuştu.


Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı
Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ormanda beslediği yavru köpeklerden birini ölü bulunca yıkıldı - Son Dakika


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