Son dakika haberi... BEYKOZ'DA KAMP ALANINDA ŞOK EDEN ÖLÜM - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- BEYKOZ Riva'da arkadaşlarıyla kamp yapan gencin cesedi bulundu

Olay Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanında meydana geldi. Cengiz Demir (28) arkadaşlarıyla birlikte gece kampa geldi. Sabah kampa gelenler arkadaşlarını göremeyince çevredeki aramaya başladı. Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, gencin arkadaşlarından bilgi aldı. İtfaiye ekipleri kayalıklardaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.