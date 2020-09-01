Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan bidonlar içerisinde bin adet sülük ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığınca Sutepe köyünde icra edilen önleyici devriye esnasında bir şüpheli şahıs aracı ile durduruldu. Araçta yapılan kontrol esnasında araç içerisinde 3 adet bidon içerisinde yaklaşık bin adet sülük ele geçirildi.

Olay ile ilgili Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsa 60 bin TL para cezası kesilirken, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sülükler gölete salıverildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN