Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada

22.10.2020 13:36
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada, System.String[]

Son dakika haber: TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, bisikletliye çarpan minibüse, arkadan gelen hafif ticari araç çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda yürüyen 75 yaşındaki Halil Keleş'e çarptı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, bisikletliye çarpan minibüse, arkadan gelen hafif ticari araç çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda yürüyen 75 yaşındaki Halil Keleş'e çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza anı anbean kamera görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sularında, ilçenin Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 61 ACR 237 plakalı minibüs, bisikletiyle yolun karşı tarafında geçmeye çalışan Abdul Samet Yılmaz'a (18) çarptı. Arkadan gelen M.C. yönetimindeki 61 KZ 575 plakalı hafif ticari araç da, minibüse çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkıp, kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Halil Keleş'e (75) çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü Abdul Samet Yılmaz ile yaya Halil Keleş, hafif yaralandı. Çevredekilerin ilk yardımda bulunduğu yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan, kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; seyir halindeki minibüsün, refüjden yolun karşı tarafında geçmeye çalışan bisikletliye çarpıp, yön değiştirdiği, arkadan gelen hafif ticari aracında yoldan çıkıp, kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle şok geçiren Halil Keleş ise ayağa kalkmaya çalışıyor.'OLAYIN ŞOKU HALEN ÜZERİMDE'Kazada yaralanan Halil Keleş, o anları anlatarak, "Eşimle alışveriş yapmaya gidiyorduk. Işıklara gelmeden karşı tarafta orta refüjde bisikletli bir vatandaş kırmızı ışıkta yola atlayınca gelen araba ona vurdu. Biz de ona bakıyorduk. O arada başka bir araba geldi, çocuğu ezmemek istedi. O araba bizim tarafa döndü ve kaldırımda gelip bize vurdu. Ben bir şey anlamadım. Ellerimi arabanın ön kısmına koyduğumu biliyorum, sonrasında kendimi yerde buldum. 'Kalkma' filan dediler. Gerisini hatırlamıyorum. Sonrasında ambulanslar geldi, hastaneye gittik. Elimde başparmağım kırıldı. Kolumda yarık var, 4-5 dikiş atıldı. Dizlerimin üzerinde ve göğüs bölgemde yaralar var. Kaşık tutamıyorum. Olayın şoku halen üzerimde. Şikayetçi olmadık. Görülmez kaza. Ne kadar dikkat ederseniz edin. Daha büyük bir şey olabilirdi. Buna da şükürler olsun" dedi.'BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR'

Kazanın görgü tanıklarından Ayşe Çilingir de, "Kazayı gördüm. Işıklardan genç bir delikanlı karşıya geçiyordu. Araba gelip vurdu, yerde süründü. Onun arkasından gelen arabada ona vurmamak için sağ tarafa yöneldi ve yaya kaldırımındaki yaya vurdu. O da yerde yatıyordu. Ambulans gelmeden ilk müdahaleyi bir vatandaş yaptı. Boynundaki boyunluğu çıkarıp yerde yatan delikanlının boynuna taktı. Daha sonra da hemen ambulans geldi. Burada sürekli kazalar oluyor. Kimse kurallara uymuyor. Lambaları kaldırsalar da insanların hayatı kurtulsa" diye konuştu.


Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada

Akçaabat, Trabzon, Araba, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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