BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild, görevi kötüye kullanma ve cinsel istismar iddiaları üzerine kovuldu.

Ocak 2021'de söz konusu iddialar üzerine açığa alınan Şilili diplomat Hochschild'in görevine, soruşturmanın tamamlanmasının ardından son verildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlandığını ve Hochschild'in artık BM'de görev yapmadığını belirtti.

Hochschild ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki cinsel istismar iddialarını reddederek, "Görevini şevkle yapmasının bazılarının onu zorba ve talepkar bir yönetici olarak görmesine" neden olduğunu, "adil bir soruşturma yapılmadığını" ve BM'den bağımsız soruşturma talebinde bulunmayı düşündüğünü ifade etti.