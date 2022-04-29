Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti

29.04.2022 15:41
Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 235 sivilin yaralandığını, 5 milyon 429 bin 739 kişinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 235 sivilin yaralandığını, 5 milyon 429 bin 739 kişinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-28 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti.

Polonya'ya 2 milyon 992 bin 575, Romanya'ya 810 bin 21, Rusya'ya 656 bin 381, Macaristan'a 513 bin 848, Moldova'ya 441 bin 437, Slovakya'ya 367 bin 904 ve Belarus'a 25 bin 2 kişi geçiş yaptı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden ise 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi Rusya'ya geçti.

BM, Ukraynalı mülteciler komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını belirtmişti.

Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 7,7 milyona ulaştı

BM'ye göre Ukrayna içinde yerinden edilen sivillerin sayısı ise 7,7 milyona çıktı.

BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi terk edeceği öngörüsünde bulunmuş, 26 Nisan'da bu rakamı 8,3 milyon olarak güncellemişti.

En az 2 bin 899 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-28 Nisan'da en az 2 bin 899 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 bin 235 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı kaydedildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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