Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

08.03.2022 15:09
Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika haberler... Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GL 3704 plakalı cip, 5 Mart'ta Konacık Alparslan Türkeş Bulvarı'nda orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alparslan Türkeş Bulvarı, Konacık, Bodrum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika


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