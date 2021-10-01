Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika