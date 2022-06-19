Edinilen bilgiye göre, Mumcular Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alana 48 UE 568 ot toplamaya giden Kıymet Tozcu, dönüş yolunda traktörün hakimiyetini kaybetti. Orman yolundan çıkan traktör, taklalar atarak ormanlık alana devrildi. Kaza esnasında traktör de olmadığı öğrenilen genç kızın kardeşi, köye koşarak yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki Kıymet Tozcu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni olay yerinden alınarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yeniköy, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Bodrum'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

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