Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi

06.11.2020 12:45
Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince okul servis araçları denetlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde, servis sürücülerine Covid-19 bilgilendirmesi yapılırken, araçlar da dezenfekte edildi.

Bozyazı ilçesinde kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, Bozyazı Belediyesi ve Bozyazı Şoförler Odası ile yapılan işbirliği ile jandarma trafik timleri tarafından okul servis araçları denetlendi. Öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla Tekmen Ortaokulu bahçesinde araçlara yönelik özel denetim gerçekleştiren jandarma timleri, servis sürücülerine de korona virüsle ilgili bilgiler verdi.

Servis şoförlerine yönelik bilgilendirmede konuşan Bozyazı Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzm. J. Çvş. Abdurrahman Gökkaya, "Yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek ve korona virüs salgınına karşı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygun olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına yönelik başlattığımız servis araçlarına yönelik denetimlerimiz ve bilgilendirme toplantılarımız eğitim dönemi boyunca devam edecektir" dedi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenci servis araçları Bozyazı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. - MERSİN

Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi
Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi

Jandarma, Bozyazı, Mersin, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bozyazı'da jandarma okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika


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