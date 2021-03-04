Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor

04.03.2021 08:11
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor, System.String[]

Gaziantep'te yöresel isim ile kurulan 'Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne, üye olmak isteyenlerden Gaziantep şivesi konuşması ve patlıcan kebabı yapması isteniyor. Bin 500 dernek üyesi, 216 bin sosyal medya takipçisi olan dernek kentte bulunan ihtiyaç sahiplerine de yardım ediyor.

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar ile de ön plana çıkan derneğin başkanı Mehmet Yılmaz, kendilerine üye olmak isteyenlerde Antep şivesi ile konuşma ve patlıcan kebabı yapma şartı aradıklarını ifade etti. Şiveyle ilgili sıkıntı yaşamadıklarını, ancak patlıcan kebabı yapamayanlara kebap yapmayı öğrettiklerini anlatan Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, "Şu anda Gaziantep'te sosyal medya üzerinde 216 bin üyemiz var. Bu dernek isminden dolayı çok fazla ilgi gördü. Amacımız, bu şehirde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı" dedi.

"ANTEP HERİFİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Yılmaz, "İsmimiz ile ön plana çıktık ve yaptığımız çalışmalar ile de kısa sürede büyüdük. Herhangi bir bölgede ihtiyaç sahibi aileleri üyelerimiz bize bildiriyor, biz de elimizden gelen desteği sağlayarak yardımlarda bulunuyoruz. Bizim büyümemizdeki en büyük sebep ise hayır yapmak isteyenlerle, ihtiyaç sahiplerini buluşturmamız oldu. Antep herifi olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANTEP ŞİVESİ İLE KONUŞMA VE PATLICAN KEBABI YAPMA ŞARTIMIZ VAR"

Şartlarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Biz Logomuzda da Gaziantep'i temsil eden bir figür olmasını istedik ve yemeklerimizden dolayı göbekli ve pos bıyıklı bir logo ortaya çıkardık. Bizim derneğimize üye olmak isteyenlerde Antep şivesi ile konuşması ve patlıcan kebabı yapma şartımız bulunuyor. Bunları yapmazsa Antep herifi olarak saymıyoruz. Kebap yapmayı bilmeyenleri de nasıl yapacağını öğreterek derneğimize üye yapıyoruz" diye konuştu.

"BİLMEYENLERE NASIL YAPACAKLARINI ÖĞRETİP ÜYE YAPIYORUZ"

Üyelerin patlıcan kebabı yapmasını bilmesi gerektiğini ifade eden dernek yöneticisi Eren Tuğla da amaçlarının yerel kültürü korumak ve yaşatmak olduğunu söyledi. Patlıcan kebabının kentin en çok tüketilen lezzetlerinden olduğunu ve üyelerinden bu kebabı yapabilmesi şartı aradıklarını dile getiren Tuğla, "Biz kültürümüzü yaşatmak için derneğimize kebap yapmasını bilenleri üye olarak kabul ediyoruz. Patlıcan kebabı yapamayanlara da nasıl yapacaklarını öğretiyor ve öyle üye yapıyoruz" dedi.

Dernek üyeleri ise ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve Gaziantep kültürünü yaşatmayı amaçlayan oluşum içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor
Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor - Son Dakika


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