Son dakika haberi: Burdur'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Burdur'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
29.12.2020 18:41
Son dakika haberleri: Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun sis ve buzlanma görülen yolda iki tır, bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun sis ve buzlanma görülen yolda iki tır, bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burdur- Fethiye kara yolu Beyköy köyü yakınında, plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpışarak devrildi. Kaza yapan tırlara çarpmamak için direksiyon kıran yoldan geçen bir kamyon da tarlaya devrildi.
Buzlanma olduğu görülen yoldan geçen iki otomobil de tarlaya devrildi. Kaza yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 13 kişi Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı ise buradan Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
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