Son dakika haberi: Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü

14.04.2022 17:03
Son dakika haberi: Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren, özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü - Son Dakika
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