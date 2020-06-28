Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği 'Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar' adlı hikayesi ile Hakan Unutmaz kazandı.

Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen hikaye yarışmasının kazananları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen hikaye yarışmasına 1200 hikaye katıldı. Yarışmanın sonucu için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya yarışmanın jürisinde bulunan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof Dr. Mehmet Narlı, Hikayeci Yazar Necip Tosun, Hikayeci Yazar Cemal Şakar, Hikayeci Yazar Güray Süngü, Hikayeci Yazar Abdullah Harmancı, Hikayeci Yazar Nurkal Kumsuz, Hikayeci Yazar Hüdaverdi Aydoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü katıldı.

Yarışmaya gönderilen 1200 hikaye ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra seçici kurul tarafından sayıları 45'e indirildi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu birinciliği 'Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar' adlı hikayesi ile İzmir'den katılan Hakan Unutmaz kazandı. İkinciliği ise 'Leylekler Bu Yıl da Gelmedi' adlı hikayesi ile Adana'dan Aysel Kaymaz, üçüncülüğü ise 'Odalarda' adlı hikayesi ile İstanbul'dan Ahmet Hakan Karataş elde etti. Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000'er TL para ödülü verilecek. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Son Dakika

17:13 YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 21:23 Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı 20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı 17:55 ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:42:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Büyükşehir'in hikaye yarışması sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]