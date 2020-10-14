Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu

14.10.2020 03:20

Son dakika haberler... Çanakkale'de sahte alkol operasyonu Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale'de sahte alkol operasyonu

ÇANAKKALE - Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte etil alkol ele geçirildi.

Son zamanlarda artan sahte alkol ölümlerinin ardından denetimler sıklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı organizesinde 81 ilde eş zamanlı olarak alkol operasyonu gerçekleştirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale il merkezinde 3 ve Biga ilçe merkezinde 1 olmak üzere toplam 4 ayrı iş yerinde yapılan operasyonlarda; 244 litre sahte etil alkol, 925 adet içki yapımında kullanılan alkol aroma ve extratları, 3 litre yapma alkollü içki, 30 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 2 paket gümrük kaçağı puro, 1 adet 2863 SKM kapsamında tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli A.T, H.A, H.Ş ve J.D'ye 5607 ve 2863 SKM suçlarından şüpheli olarak işlem yapılmış ve yapılan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, il genelinde 50 ayrı adrese yapılan operasyonlara Defterdarlık, Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden toplam 150 personel katıldı.

Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çanakkale'de sahte alkol operasyonu - Son Dakika

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