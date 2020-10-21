Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çalışmaları dolayısıyla muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Yılmaz, Hükümet Konağı Salonunda organize edilen etkinlikte ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.

Babasının da muhtarlık yaptığını belirten Yılmaz, "Muhtarlığın nasıl bir görev olduğunu çok iyi biliyorum. Benim de babam iki dönem muhtarlık yaptı. Muhtar, vatandaş ile idare arasında önemli bir köprüdür. Muhtarlık, Türk idare yapısının mihenk taşıdır." dedi.

Yılmaz, Kovid-19 sürecini ilçede jandarma, emniyet ve muhtarlarla yapılan işbirliği ile iyi yönettiklerini, bunun da vaka sayısına yansıdığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Vakalarda ciddi oranda azalma var. İlçemiz adına sevindirici bir durum. İnşallah böyle devam eder ancak önümüzdeki dönemde havalar soğuyacağından çok daha dikkatli davranmak zorundayız. Vakaların artmaması için mahalle denetimlerine titizlikle devam edeceğiz. Vakaları lütfen takip edin. İnsanlara yaptırım uygulamaktan keyif almıyoruz ama her şeyin başı sağlık, bunu unutmayın."

Yılmaz, muhtarlara örtü ve orman yangınları, yayla evlerinde erzak bırakılmaması ve okul servislerinin denetimi konularında da uyarılarda bulundu.

Yılmaz, konuşmasının ardından Kovid-19 ile mücadele sürecindeki çalışmaları dolayısıyla muhtarlara teşekkür belgesi verdi.