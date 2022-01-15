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Son dakika haberi... CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

15.01.2022 23:25
Son dakika haberi... CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Necip Erel, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Necip Erel, hayatını kaybetti.

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören 61 yaşındaki Erel, durumunun ağırlaşması üzerine dün Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erel, müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Erel'in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Esentepe Mahallesi'ndeki Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erel için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Hastanesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti - Son Dakika
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