Son dakika haberi... CHP'li başkanın azmettirici iddiasıyla yargılandığı suç örgütü davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

İZMİR'de, Interpol tarafından Arjantin'de yakalanan Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütünün 38 üyesinin tutuklu yargılandığı, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün, çay bahçesi işleten İsmail K.'niın (46) bacaklarından vurulduğu silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen davanın bugünkü oturumunda, 13 ayrı olayın tanıkları dinlendi.

Foça'da çay bahçesi işleten ve manav sahibi olan İsmail K., geçen 9 Eylül günü, müşteri gibi gelen 1 kişi tarafından bacaklarından tabancayla vuruldu. İsmail K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan, pazar yeri yakınında park halinde olan otomobile binerek, kaçtı. İsmail K., Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Saldırganın kaçtığı 06 BCS 030 plakalı otomobil ise Torbalı ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.

38 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı saldırı olayından 5 ay sonra, geçen şubat ayında, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda 38 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, İsmail K.'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisinin Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz olduğu iddia edildi.ÜÇÜNCÜ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ10 Ağustos Pazartesi günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasının 1'nci ve 2'nci oturumlarında sanıklar ile müştekilerin ifadeleri alındı. Bugünkü 3'üncü oturuma ise tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği saptanan 13 olayın görgü tanıkları dinlendi. Duruşma yarın devam edilmek üzere ertelendi. LİDERLERİ ARJANTİN'DE YAKALANDI

Türkiye'den Gürcistan'a kaçan ve Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Deniz Camgöz, 12 Haziran günü, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yakalanmıştı. Camgöz'ün iade süreci devam ediyor.