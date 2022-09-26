Son dakika haberleri | CİNAYET ŞÜPHELİSİ, 400 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | CİNAYET ŞÜPHELİSİ, 400 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENEREK YAKALANDI

26.09.2022 15:45

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, motosikletle seyir halindeki Sadettin Köse'yi (70) silahlı saldırıda öldüren Sabahattin Korkmaz (45), 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı.

GAZİANTEP'te, motosikletle seyir halindeki Sadettin Köse'yi (70) silahlı saldırıda öldüren Sabahattin Korkmaz (45), 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden Korkmaz, tutuklandı.

İslahiye ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi'nde, 18 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda Sadettin Köse, motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği özel ekip, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, cinayetin işlendiği bölgeye yakın noktada bulunan 32 iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplanan güvenlik kameralarına ait 400 saatlik kaydın incelenmesinin ardından şüphelinin, Sabahattin Korkmaz olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Korkmaz'ı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan Korkmaz, jandarmadaki ifadesinde, yolda karşılaşınca tartıştıkları için Köse'yi vurduğunu söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | CİNAYET ŞÜPHELİSİ, 400 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika

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