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Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

15.12.2021 23:59
Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi: AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece Güven'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak'ta AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Emin Kalkan'ı gözaltına aldı. Kalkan'ın ifadesinin ardından genişletilen soruşturmada polis, kısa sürede cinayetin şüphelilerinden 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök'ü gözaltına aldı.

Emin Kalkan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i evinde sakladığı tespit edilen HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİTerörle Mücadele ekiplerinin talebi ile savcılıktan 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için ise 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı. Dinç, Kaçmaz ve Gök'ün ifadeleri doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanması içerisinde oldukları ileri sürülen 30 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dinç ve Gök, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma ve Kasten adam öldürme' suçlarından tutuklandı. Böylece Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi. PKK'NIN ŞEHİR YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise ifade, sorgu işlemleri sonucunda adli kontrol tedbir kararı verilerek serbest bırakıldı. 16 kişinin işlemlerinin ise Emniyette devam ettiği öğrenildi.


Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Cihan Güven, Cizre, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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