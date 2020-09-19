Son dakika haberi! Derebucak'ta okullara dezenfektan, çocuk maskesi ve hijyen malzemeleri dağıtıldı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 21 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm okullara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan, çocuk maskesi ve hijyen malzemeleri dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim planlaması çerçevesinde, ilçedeki tüm eğitim kurumlarına hijyen malzemeleri dağıtıldığını belirtti.

Derebucak İlçe Kaymakamlığı tarafından temin edilen çocuk maskesi, el dezenfektanı, hijyen eldiveni, temassız ateş ölçer, dezenfektan makinesi, kolonya gibi temizlik ve hijyen malzemelerinin ilçedeki tüm okullara dağıtımının tamamlandığını vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"21 Eylül 2020 pazartesi günü okullarımızı, okul öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitime Bakanlığımızın talimatları ile başlatacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerimize hijyenik bir ortam sağlama gayretinde olduğumuzu bu konuda gerekli çalışmaları yaparak okullarımızın tamamını maske-mesafe ve hijyen kurallarına uygun hale getirdik.Bu anlamda, eğitim konusunda her zaman yanımızda olan ilçe kaymakamımız Sayın Hamza Selçuk'a, eğitim kurumlarımıza yaptığı malzeme desteği için şükranlarımı sunuyorum. Tüm kurumlarımızla el birliği içerisinde çalışarak bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyorum."