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Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)

09.07.2021 13:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)
Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mevlüt Çavuşoğlu, Kalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti (2) - Son Dakika Spor


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