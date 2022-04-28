Diyarbakır'da "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç sağlamak amacıyla "kasten öldürme", "yağma", "tefecilik", "rüşvet", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarını işleyen "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi.

Polisin 6 ay süren kapsamlı çalışmaları neticesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 300 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 35 zanlı gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı C.K. polis helikopterince tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün sözde yöneticilerinden biri de evde halıya sarılı saklanırken bulundu.

Aramalarda, 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar devam ediyor.

Kahvehaneye yönelik saldırıda 1 kişiyi öldürdükleri belirlendi

Suç örgütünün Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Nisan'da düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği saptandı. Ayrıca şüphelilerin kıymetli arazi satışları için mülk sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, haksız kazanç sağlamak üzere mağdurların Ankara'da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları darbettikleri, kamu kurumlarındaki işlerde personele nüfuz ederek, usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdikleri belirlendi.