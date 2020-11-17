Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi

17.11.2020 09:26
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Yıldırım-7 Operasyonu'nda, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 308 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Yıldırım-7 Operasyonu'nda, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 308 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı, somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve gizleyenleri bulmak amacıyla sürdürülen 'Yıldırım-7 Narko-Terörizm Operasyonu' tamamlandı. Operasyon kapsamında, Lice ilçesi Çavundur Mahallesi ve Kocaköy ilçesi Boyunlu Mahallesi kırsalında yapılan çalışmalarda; 308 kilo esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 elek, likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 çakmak gazı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve diğer malzemelere el konuldu.


Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaköy, Esrar, Lice, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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