Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı

03.03.2022 14:22
Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı

Son dakika haberler: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı Diyarbakır'da bir evde yapılan operasyonda 18 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bismil ilçesinde bir evde yapılan aramada 18 adet ruhsatsız tabanca,...

Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı

Diyarbakır'da bir evde yapılan operasyonda 18 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bismil ilçesinde bir evde yapılan aramada 18 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ele geçirildi. Konuyla ilişkili 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bismil ilçesinde bir eve icra edilen operasyonda 15 adet 7,65 milim ve 3 adet 9 milim çapında toplam 18 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet şarjör ele geçirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulduğu, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtilirken halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği ifadelerine yer verdi.

Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı
Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı
Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı
Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı
Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı

YORUMLAR
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Ruhsatsız Silah, Diyarbakır, Jandarma, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı - Son Dakika


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