Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da Kovid-19 denetimleri - AĞRI - Son Dakika

Ağrı'da da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ile Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İş yerlerini gezen Vali Varol ve beraberindekiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında esnafa uyarılarda bulundu.

Vali Varol, esnafa maske dağıtıp Kovid-19 salgınıyla ilgili broşürler de verdi.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ise Kovid-19 kurallarına uyan esnafı teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İlçede denetimlere katılarak iş yerlerini gezen Kaymakam Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar ilçede 5. denetimi yaptıklarını, kurallara uymayanları cezalandırdıkları gibi kendilerine yardımcı olup kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.