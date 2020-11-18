Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Gün kutlamak yerine, hakları çalınmış dünyanın bütün çocuklarından özür dilemeyi tercih eden Çocuk Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi de her yıl farklı bir isim tarafından yazılıyor.

Bu yılki bildiriyi kaleme alan s¸air ve yazar C¸igˆdem Sezer, bildirisinde "Dünya Çocukları İçin Eşit Haklar" önerdi.

"Dünya hepimizin evi

Balıkların evi, deniz. Yıldızların, go¨kyu¨zu¨.

Kus¸lar agˆac¸lara yuva yapar. Leylek bacaya.

Agˆacın evi, orman. C¸ic¸egˆinki, dal.

Du¨nyada herkese yer var.

Ama o¨gˆretmenim, O¨yleyse neden, Sokak c¸ocukları var?

Hic¸ degˆilse bugu¨n herkesin bu soruyu sormasını istesem, c¸ok s¸ey mi istemis¸ olurum? 'Neden sokak c¸ocukları var?'

Barınmak, korunmak ve sevilmek en temel haklarımızdansa, neden bazılarımız 'sokak c¸ocugˆu' oluyor?

Neden bazılarımız okula giderken, bazılarımız agˆır hatta tehlikeli is¸lerde c¸alıs¸mak zorunda bırakılıyor?

Ayrımcılık yasaksa, neden bazı c¸ocuklar digˆerleriyle es¸it kos¸ullarda yas¸ayamıyor?

Go¨kyu¨zu¨ne bakmak, ac¸ık havada soluk alabilmek harika bir duygu, ama bunları yaptıktan sonra sıcak bir ev, sagˆlıklı bir yemek ve yumus¸ak bir yatak beklemiyorsa bizi, go¨kyu¨zu¨ne bakmanın ne anlamı kalır?

Savas¸ bo¨lgelerinde yas¸ayan c¸ocukların bir gu¨nu¨nu¨ du¨s¸u¨ndu¨nu¨z mu¨ hic¸? Bir saatini... Biz, bomba sesleriyle degˆil, 'Okula gec¸ kalacaksın, uyan hadi!' diyen anne sesiyle uyanmak istiyoruz sabahlarımıza. ve du¨nyanın bu¨tu¨n c¸ocuklarının gu¨ne bo¨yle merhaba demesini istiyoruz.

Bu¨yu¨klerin c¸ıkardıgˆı savas¸larda o¨lmek, sakat kalmak ya da ailemizi kaybetmek istemiyoruz.

Herkese yetecek kadar ekmek varken, bazılarının digˆer c¸ocukların hakkını da yiyip onları ac¸ bırakmasını istemiyoruz.

Anne babamızın alın teriyle kazandıgˆı ekmegˆimizi yerken, du¨nyadaki ac¸ c¸ocukları du¨s¸u¨nerek suc¸luluk duymak degˆil, bu¨tu¨n c¸ocukların aynı lokmayı paylas¸tıgˆını bilmek istiyoruz.

Ailemizi, bizi her tu¨rlu¨ uzun yola hazırlayan ama aynı zamanda bu¨tu¨n fırtınalardan nasıl korunacagˆımızı o¨gˆreten bir liman olarak go¨rmek istiyoruz.

Ailemiz bizi yarıs¸ atı gibi go¨rmeyip, her halimizle kos¸ulsuz sevsin istiyoruz.

Aslında sadece bizi sevmenizi istiyoruz. C¸u¨nku¨ birini seviyorsanız, zaten bu¨tu¨n bunları ona verirsiniz.

Bas¸ka gezegenlere gitmektense, yas¸adıgˆımız du¨nyayı daha adil bir yer yapmanızı istesek, c¸ok s¸ey mi istemis¸ oluruz?

C¸u¨nku¨ ancak o zaman, agˆız dolusu haykırabiliriz: Du¨nya Hepimizin evi!"

Çiğdem Sezer kimdir?

1960 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta eğitimini doğduğu şehirde, yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı.

Uzun yıllar Sakarya'da bir lisede eğitimci olarak görev yaptı.

1991'de ilk şiir kitabı Kanadı Atlas Kuşlar'dan sonra çok sayıda şiir kitabı yayımlandı. Biyografi ve monografi kitapları hazırladı.

İlk gençlik romanı Hayal Vadisi (2011) ile çocuk ve gençlik edebiyatına yöneldikten sonra on bir kitap yazdı. Kamyon Kafe (2019) kitabı 2020 yılı IBBY (Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu) Onur Listesine alındı.